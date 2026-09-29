Товстик подарил Полине Дибровой кольцо за несколько миллионов: "Елена рыдает от зависти"

Летом 2025 года на Рублевке разгорелся скандал. Жена телеведущего Дмитрия Диброва ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Миллиардер ради Полины оставил жену Елену и шестерых детей. Шоумен с пониманием отнесся к решению супруги и не стал препятствовать разводу. При этом в семье Товстиков до сих пор кипят страсти. Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине.

На днях Товстик получила новый удар. На руке Полины заметили огромное кольцо. Перстень ей подарил Роман. Поговаривают, что украшение обошлось бизнесмену в несколько миллионов рублей.

В Сети даже решили, что Товстик сделал Дибровой предложение. А когда знакомые пары опубликовали видео, на котором Роман надевает кольцо на палец Полины, поклонники Дибровой ликовали. Но, как выяснил "СтарХит", поздравлять пару с помолвкой пока рано. В окружении Романа и Полины уверяют, что бизнесмен просто захотел порадовать любимую.

"Многие решили, что Рома сделал Поле предложение, но не надо торопить события. Иногда кольцо — это просто кольцо. А в данном случае то, которое Полина давно хотела. Если обратить внимание на палец, то и вопросов никаких не будет", — поделился один из знакомых пары.

Между тем пользователи Сети уверены, что даже если кольцо и не помолвочное, это все равно большой удар для Елены. Пока она бьется за деньги на содержание детей, Роман делает другой такие подарки. "Елена сейчас точно рыдает от зависти"; "Елену жалко, это удар для нее"; "Даже если это не помолвка, бывшей такие кадры видеть будет больно", — обсуждают россияне в тематических пабликах.