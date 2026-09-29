Морской терминал в Одесской области захватили неизвестные

Морской перевалочно-складской комплекс в Одесской области захватила группа неизвестных. Как сообщили в правоохранительных органах украинскому изданию "Экономическая правда", около 7.00 29 сентября они силой заняли территорию и установили фактический контроль над объектом.

Как сказано в сообщении, руководство морского терминала "Бориваж" в Одесской области заявило о рейдерском захвате. По информации издания, на территорию терминала проникло около 50 человек в балаклавах. Доступ в комплекс заблокирован представителями охранной компании.

Уточняется, что семерых охранников комплекса вывели за пределы терминала. Некоторые из них обратились в медучреждения для фиксации телесных повреждений.

Подчеркивается, что речь идет о зерновом терминале, связанном с бывшими владельцами "ПриватБанка" Игорем Коломойским* (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Геннадием Боголюбовым.