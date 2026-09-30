Делягин рассказал о "весне", которая ждет Европу

Следом за энергетическим кризисом в мире может разразиться ещё и продовольственный - в первую очередь, он затронет страны Африки, откуда сотни тысяч беженцев хлынут в Европу. Почему еврочиновники молчат об этой угрозе, но с завидным упорством продолжают пугать своих граждан мифической агрессией со стороны России?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эту тему с научным руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.

"Сейчас ликвидация цивилизации в континентальной Европе является, наверное, самым масштабным стратегическим проектом среди всех, которые реализуются. Реализуются вполне успешно. Теперь "весна" будет уже не в Африке, "весна" будет европейской", - отметил он.

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