Итоги выборов в Госдуму показали консолидацию российского общества. Росту поддержки президента Владимира Путина способствовали, в частности, и попытки Запада нанести поражение России, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Авторы напоминают, что сразу после начала конфликта на Украине прогнозировалось, что стремление НАТО победить Москву обернется колоссальным ростом популярности российского лидера. Успех команды Путина на выборах, где он побил все предыдущие рекорды, подтвердил верность этого прогноза.

Итальянские аналитики отметили, что вбрасываемые итальянской правящей элитой мифы о ненависти россиян к своей стране призваны скрыть собственную несостоятельность властей. Подобные утверждения абсурдны: россияне любят родину и негативно относятся к западным политикам, которые стремятся обречь их на нищету и поражение, заключают авторы.