Путин: Россия и Республика Сербская вместе стремятся к установлению более справедливого миропорядка

Россия и Республика Сербская вместе стремятся к установлению более справедливого миропорядка. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами автономии Милорадом Додиком и Саво Миничем.

Президент России подчеркнул, что справедливое отношение к сербам необходимо для стабильности на Балканах. И на предстоящих уже на этой неделе общих выборах в Боснии и Герцеговине Владимир Путин пожелал успеха правящей коалиции.

"Российские представители будут участвовать в качестве наблюдателей. Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не повлияет на настроение большинства населения", - сказал Путин.