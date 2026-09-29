В парламенте Молдавии подписали проект постановления об импичменте Санду

Проект постановления об отстранении от должности президента Майи Санду подписан в парламенте Молдавии. Свои автографы поставили 46 из 101 депутата, не входящего в мажоритарную фракцию Партии действия и солидарности.

Санду обвиняют в призывах к ликвидации страны. В подтверждение приведены заявления президента о возможности присоединения к ЕС в составе Румынии и без территории непризнанного Приднестровья. Тяжесть этих деяний достаточна для того, чтобы Конституционный суд признал их грубым нарушением, говорится в документе.

Предложение об импичменте президента, по конституции Молдавии, может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов. Для отставки же главы государства необходимо две трети - 67 голосов. Процедура отстранения президента через голосование в парламенте ранее в Молдавии никогда не использовалась, передает ТАСС.