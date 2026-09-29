Александр Вучич продвигал вперед диалог с Россией в условиях жесткого давления Запада. Российская сторона высоко ценит курс, проводимый им на посту президента Сербии, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Комментарий появился в связи с внеочередными парламентскими и президентскими выборами в Сербии. Отмечается, что отставка с поста главы государства Вучича стала одним из важных этапов внутреннего демократического процесса. Политик объявил о намерении продолжить работу на благо сербского народа в должности председателя правительства после формирования нового кабинета министров.

В Москве высоко ценят многолетний личный вклад Вучича в развитие российско-сербских двусторонних отношений. Подчеркивается, что они поддерживаются на высоком уровне в непростых условиях развязанной коллективным Западом антироссийской кампании. Москва готова продолжать тесное сотрудничество с Белградом, рассчитывает, что это послужит укреплению мира и стабильности на Балканах.