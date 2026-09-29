В Кремле высказались о возможности встречи Путина с Трампом и Си Цзиньпином

В Кремле еще не начали проработку возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в ноябре. На вопрос корреспондента "Вестей" Павла Зарубина ответил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о своем намерении посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского Содружества. Комментируя эту информацию, Ушаков заметил: если президент США будет на форуме, то председатель КНР Си Цзиньпин как хозяин саммита в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее о перспективах переговоров трех лидеров на ноябрьском форуме говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул: саммит АТЭС в Китае - хорошая возможность, чтобы президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин так или иначе пересеклись. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или двусторонние встречи - сказать трудно.