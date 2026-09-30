Армия России нанесла новые удары по военным целям на Украине. Сообщается о взрывах в Киеве и Черкассах. Сирены воздушной тревоги работали в восьми областях. В зоне спецоперации идет наступление сразу на нескольких участках фронта.

Серьезный урон ВСУ наносит артиллерия. В Запорожской области расчеты самоходных гаубиц боеприпасами "Краснополь" уничтожили огневые точки противника, прикрывающие передний край обороны.

На Краснолиманском направлении по врагу ударило "Торнадо", реактивные снаряды легли точно в заданный квадрат. Все передвижения боевиков, заблокированных в Доброполье, держат под контролем наши расчеты войск беспилотных систем. В этот раз разведка обнаружила замаскированный пункт управления БПЛА, точным ударом цель была ликвидирована.

А это кадры из Харьковской области, где все больше сжимается кольцо окружения врага. В Минобороны рассказали новые подробности о боях за село Хижняково Волчанского района, которое перешло под полный контроль наших войск.