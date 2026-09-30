Обеспечил захват опорника: новые подвиги героев СВО

Новые примеры профессионализма и смелости наших бойцов в зоне СВО. Лейтенант Александр Мясников с подчиненными в ходе штурма опорника ВСУ попали под пулемётный обстрел. Подобравшись к противнику, Александр уничтожил вражеский расчёт и, заняв выгодную позицию, поддержал огнём наступление своей группы. Рубеж неприятеля был взят.

Рядовой Андрей Кузнецов, продвигаясь с сослуживцами к укреплениям боевиков, подверглись артобстрелу и атаке ударных дронов. Рискуя собой, Кузнецов преодолел открытый участок, ворвался во вражеские окопы и, уничтожив нескольких радикалов, обеспечил захват опорника – где бойцы смогли укрыться от огня.