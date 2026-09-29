Во Франции - общенациональная забастовка. В один день по стране прошло более 170 демонстраций. В митингах участвую учителя, врачи, пожарные и сотрудники госучреждений. Нарушена работа транспорта, закрыты сотни школ. Власти сокращают расходы.

Рейтинг действующего президента упал до рекордно низкого уровня. Его поддерживает лишь 18 процентов населения страны, то есть четверо из пяти французов Макрона за лидера не считают. Примечательно, что на 4 процентных пункта упал рейтинг одобрения Марин Ле Пен, которая изначально занимала скептическую позицию в необходимости поддержки Украины, теперь начала свою риторику смягчать. В ее речах зазвучали антироссийские ноты. Совпадение или нет - но часть избирателей в Ле Пен разочаровалась.

Рейтинги говорят о том, что простых французов да и всех европейцев волнуют их собственные доходы. Но милитаризм ведет ЕС совсем в другую сторону. По данным Financial Times, шесть стран Старого света отказываются принимать следующий семилетний бюджет ЕС, требуя направить дополнительные ресурсы на военные цели. Лидеры Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии призвали сократить финансирование фермеров и дотации более бедным странам Евросоюза - и направить все в военную сферу.

Генсек НАТО Рютте ставит всем в пример литовских русофобов - за то, что такая маленькая страна так много тратит, чтобы гадить Москве. Однако спикеры выступили несогласованно - премьер Литвы вдруг сказал, что Россия на Европу нападать не собирается.

Но Европа упорно продолжает пугать своих граждан конфликтом с Россией. Эстония обвинила нашу страну в попытке поджога здания оборонной компании, которая занимается производством наземных беспилотников. Хотя никаких доказательств опять не предъявлено. Но одних слов достаточно, чтобы обвинять нашу страну в гибридной войне.

В кулуарах Валдайского форума корреспондент BBC спросил об этом Сергея Лаврова. Министр ему достойно ответил: "Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляет Украине. Это вы имеете в виду? И если вы признаете, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, - называйте это как угодно. Но то, что это война, которую Европа ведет против нас - у меня это никаких сомнений не вызывает".

В Германию с визитом прибыл президент Казахстана. И на совместной пресс-конференции с канцлером Мерцем Касым - Жомарт Токаев высказал свою точку зрения: "Все мы, руководители государств, выступаем за прекращение военных действий на территории Украины. Включая президента России. У меня очень хорошие взаимоотношения с президентом Путиным, я считаю его выдающимся государственным деятелем, и сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что президент Путин как государственный деятель, как руководитель России - наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит и для Центральной Азии, включая Казахстан. Я знаю его очень хорошо - и он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства. Со сложной историей. Со своим понимаем стратегических целей, которые стоят перед этой страной".

Камеры показали лицо Мерца в этот момент. Он сторонник продолжения милитаризации ЕС и поддержки киевского режима. Хотя все больше сигналов, в том числе и падающие рейтинги, показывают, что европейские лидеры ведут свой союз куда-то не туда.