Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на среду, 30 сентября, 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями.

Также беспилотники были ликвидированы над Московским регионом, Башкирией, Крымом, Татарстаном, Пермским краем и над акваторией Чёрного моря.

Ранее пакистанский журналист и ближневосточный обозреватель Мохаммад Джон Хуссейн заявил, что западные спонсоры Киева, поставляющие Украине оружие, должны отвечать за гибель мирных жителей в результате его применения. Хуссейн побывал в России и своими глазами увидел пострадавшие и разрушенные учебные заведения, церкви и больницы, в том числе — колледж в Старобельске (ЛНР), при обстреле которого погиб 21 учащийся.

Тем временем военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным Лада, которого цитирует РИА Новости, рассказал, что ВСУ в последние месяцы в разы сократили применение беспилотников Hornet. Если прежде "их спокойно в день могло 15 штук пролететь", то теперь "их вообще практически можем не видеть". Боец допустил, что это может быть связано и с эффективностью российских средств противодействия.