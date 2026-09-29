В Ленинградской области торжественно перезахоронили останки 302-х красноармейцев

85 лет эта семья искала своего родственника. Кашаф Хадиев ушел на фронт совсем молодым. Сегодня его правнук, Рафиль Вафин, приехал в Ёксолово на церемонию перезахоронения.

Поисковики нашли Кашафа на госпитальном кладбище. Здесь хоронили тех, кто умер от ран, полученных в боях на Невском пятачке - небольшом плацдарме на левом берегу Невы, за который Красная Армия сражалась, пытаясь прорвать блокаду Ленинграда. Всего здесь нашли останки 302 человек.

Госпитальное кладбище удалось обнаружить в 2025 году благодаря архивным документам . С ними поисковики работали несколько лет.

"Возраст разный, но все-таки преобладает молодежь. Младше 40", - отметил Александр Колоярский, руководитель поискового движения России в Ленинградской области.

Вместе с останками нашли вещи, которые рассказывают о погибшем человеке не меньше архивных документов. Вот заводской жетон - когда-то он был пропуском на предприятие. Рядом - обычные предметы солдатского быта: ложки, фляги, котелки. А самая большая удача - медальон.

"Потому что медальоны - это самая главная зацепка за имя, это самый главный документ, который дает нам имя, адрес семьи. Каждый солдат - это прежде всего человек, как и мы с вами. И у каждого солдата, помимо ружья и патронов, огромное количество личных вещей", - объяснил Павел Чистов, боец поискового отряда.

Уже удалось установить 16 имен бойцов с Госпитального кладбища. К этой работе привлекают и школьников. Андрей Пименов помогает поисковикам уже второй год.

Поисковая работа по установлению личностей остальных погибших продолжается.