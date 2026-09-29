МИД: Украину используют как полигон для тестирования схем распространения наркотиков

Украина не имеет суверенной антинаркотический политики. Запад использует эту страну для тестирования практик бесконтрольного распространения наркотиков, заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

Дипломат напомнил, что с августа 2024 года Киев разрешил медицинский каннабис. Активно обсуждается вопрос легализации его использования в рекреационных целях. А известный своими вредоносными инициативами Фонд Дж.Сороса "Открытое общество" продвигает на Украине экспериментальное лечение психических расстройств среди гражданских лиц и военнослужащих опасными психотропными веществами.

Любинский подчеркнул: власти в Киеве, ради того, чтобы получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза, готовы подсадить на наркотики не менее четверти своего населения. При этом даже сами западные государства, активно продвигавшие подобные инициативы, сворачивают эксперименты из-за ухудшения внутренней наркоситуации.