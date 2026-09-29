Украина не имеет суверенной антинаркотический политики. Запад использует эту страну для тестирования практик бесконтрольного распространения наркотиков, заявил замглавы МИД России Дмитрий Любинский.

Дипломат напомнил, что с августа 2024 года Киев разрешил медицинский каннабис. Активно обсуждается вопрос легализации его использования в рекреационных целях. А известный своими вредоносными инициативами Фонд Дж.Сороса "Открытое общество" продвигает на Украине экспериментальное лечение психических расстройств среди гражданских лиц и военнослужащих опасными психотропными веществами.

Любинский подчеркнул: власти в Киеве, ради того, чтобы получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза, готовы подсадить на наркотики не менее четверти своего населения. При этом даже сами западные государства, активно продвигавшие подобные инициативы, сворачивают эксперименты из-за ухудшения внутренней наркоситуации.