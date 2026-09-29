Число жертв среди мирного населения в результате участившихся ударов украинских войск по территории России растет. Этот факт беспокоит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, заявил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Украинские войска регулярно наносят удары беспилотниками и артиллерией по российским регионам. Целями атак становятся жилые кварталы и объекты инфраструктуры, мирные жители становятся жертвами и получают ранения. В Москве подчеркивают, что атаки Киева на гражданское население носят террористический характер.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США к переговорам. Он заявил, что Москва и Вашингтон должны выработать новое рамочное соглашение на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года, передает РИА Новости.