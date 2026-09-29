Путин подтвердил Додику цену на газ для Республики Сербской

Цена российского газа для Республики Сербской Боснии и Герцеговины останется прежней. Это было подтверждено на встрече главы правящей в РС БиГ партии Милорада Додика с президентом России Владимиром Путиным.

Республика Сербская БиГ получает газ из России через газотранспортную систему Сербии. Страна потребляет около 50 миллионов кубометров голубого топлива в год.

Об итогах переговоров с российским лидером рассказал сам Додик. По его словам, речь шла и о расширении сотрудничества с авиационным заводом "Орал" из города Биелина. Подтверждено сотрудничество на политическом, экономическом уровнях и в газовом секторе, включая строительство новых электростанций, передает РИА Новости.