Медведев предложил использовать опыт Москвы по учету мигрантов в других регионах

Дмитрий Медведев предложил распространить опыт Москвы в работе с мигрантами на другие регионы. Зампред Совбеза России написал об этом в "Максе" по итогам работы комиссии Совета Безопасности по вопросам миграционной политики.

Медведев привел данные, озвученные мэром столицы. По словам Сергея Собянина, стабильность на рынке труда обеспечивает, в частности, контроль на границе и биометрический контроль.

Также свою роль играют генетические профили и приложение "Амина". Все эти меры положительно сказываются на уровне совершаемых правонарушений. Опыт Москвы, в том числе в сфере борьбы с преступностью, может быть использован и в других регионах России.