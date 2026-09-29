В Великобритании возник дефицит красивых мужчин

Организаторы конкурса "Мистер Англия" опасаются общенационального "дефицита кадров" в этом году. В оргкомитет поступило всего семь заявок, сообщает Daily Star.

Как заявили организаторы конкурса, британцы оказались застенчивы и медлительны и не спешат бороться за титул, в отличие от женщин. Известно, что "Мисс Англия" ежегодно собирает больше тысячи заявок от желающих поучаствовать.

Низкую активность связали с тем, что женские конкурсы красоты лучше рекламируются и более привычны. В попытке исправить ситуацию они обратились к полуфиналисткам "Мисс Англия" с просьбой номинировать своих друзей и парней. Участниками конкурса могут стать мужчины в возрасте от 17 до 27 лет. Условия требуют, чтобы они были одинокими, уверенными в себе, спортивными, красивыми и харизматичными.