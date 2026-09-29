Собянин: В Москве на 39% снизилось число преступлений, совершенных иностранцами

Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году по поручению Владимира Путина столичные власти внедрили новые механизмы учета и контроля в миграционной сфере. И эксперимент полностью себя оправдал.

Так, в пунктах пропуска через границу функционирует специальное оборудование для сбора персональных биометрических данных иностранцев, а городские медучреждения при прохождении медицинского освидетельствования получают геномную информацию иностранцев.

Как уточнил мэр, трудовые мигранты и ряд других категорий оформляют электронные карты иностранных граждан. По ним можно быстро проверить информацию.

По итогам первого полугодия 2026-го количество инцидентов сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%, добавил мэр. Подробности - в посте в Мах.