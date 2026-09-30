Трамп признался, что ему нравится Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп признался во взаимной симпатии к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Президент США отметил, что является чуть ли не единственным человеком в мире, который нравится главе КНДР.



"Так вышло, что он мой друг — Ким Чен Ын. Он мой друг. Ему нравится Трамп. Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всем мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится", — заявил Трамп журналистам.



Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен ранее сообщил, что Трамп в ходе переговоров подтвердил свое стремление к диалогу с КНДР.