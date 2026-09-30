Беспилотники будут использовать для контроля за пастбищами

Беспилотники смогут использовать Россельхознадзором для выявления нарушений на фермах и пастбищах. По данным автоматической съемки ведомство будет назначать контрольные мероприятия, следует из постановления правительства.



Данные, снятые с помощью беспилотников, с 1 октября будут считаться самостоятельным основанием для проведения проверки.



Речь идет о таких нарушениях, как отсутствие ограждений территорий, где содержатся сельскохозяйственные животные, в результате чего туда могут попасть посторонние люди и дикие звери, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта.



Поводом для контрольного мероприятия может стать выпас животных в запрещенных и опасных для их жизни местах, а также убой скота и птиц в непредназначенных для этого местах.



Кроме того, с помощью БПЛА будут отслеживать мусор, оставленный в полях, лесах, оврагах и водоемах. При этом сами по себе фото или видео с нарушением не станут основанием для штрафа, а только послужат поводом для проверки.