Институт Виноградова РАН сообщил о появлении нового союза в русском языке

В русском языке сегодня рождается новый союз "то что", пока он считается ошибкой, но со временем может стать нормой, рассказал в интервью "РИА Новости" научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.



"Если еще говорить о том, что из ошибочного сейчас может стать нормативным, конечно, говоря о грамматике, нельзя не вспомнить знаменитое "то что". Это место, где тоже сейчас идут баталии: "он сказал, то что завтра придет". И лингвисты, которые за этим наблюдают, говорят о том, что, видимо, рождается у нас в русском языке новый составной подчинительный союз", — сообщил эксперт.



Он отметил, что сейчас это считается ошибкой, и правильно говорить и писать: "он сказал, что завтра не придет". Тем не менее очень многие молодые люди используют сегодня союз "то что".



"Скорее всего, это норма если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня. И это не катастрофа. Это не ужас, это не деградация языка, это просто смена нормы", — отметил Владимир Пахомов.