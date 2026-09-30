Минобороны раскрыло документы о строительстве электрозаграждений в 1941 году

Минобороны запустило новый исторический проект, приуроченный к 85-летию Битвы за Москву. На сайте военного ведомства опубликованы архивные документы, рассказывающие о сооружении оборонительных рубежей на подступах к столице в 1941-м. В том числе так называемых электроловушек, разработанных военными инженерами. Специальные линии оградили столицу полукольцом от Химок до Домодедова.

Этот малоизвестный эпизод обороны Москвы, на самом деле, сыграл важнейшую роль. Электрозаграждения были приняты на вооружение за четыре месяца до войны. А уже при защите столицы в них упирались нацисты, о чем свидетельствуют боевые донесения частей Красной армии.

"Группа немецких автоматчиков - шесть человек - пыталась проникнуть в глубину обороны полка. Наткнулась на электризованные проволочные заграждения и была убита электротоком", - рассказала Мария Макарова, научный сотрудник ЦА МО РФ.

Новый раздел сайта Минобороны подробно рассказывает о таких специальных инженерных работах. В одном из документов сказано: заграждения только шестого электротехнического батальона убили током 400 вражеских солдат и офицеров. Всего же таких батальонов было несколько. И преграждали путь они не только пехоте.

"Электрозаграждения применялись не только против живой силы противника, но и против техники, в частности, танков. И у нас на хранении имеется инструкция о применении таких заграждений именно против танков", - сообщила Мария Макарова.

Электроловушки строили не только военные инженеры, но и гражданские специалисты таких предприятий как “Мосэнерго”, “Москабель”, “Моссельэлектро”. Нередко электрики устанавливали заграждения под вражеским огнем, то есть, по сути, принимали участие в боях. Линии оградили столицу полукольцом от Химок до Домодедова, общей протяженностью более 230 километров.

Заграждения были разными. От самых простых проволочных, до незаметных для врага. Так, например, в небольшой ров шириной больше шага укладывался оголенный кабель, а сверху засыпался дерном. Впрочем, чаще всего противник был уничтожен ещё на подступах к таким ловушкам.

"Данные заграждения представляли из себя упреждающее средство. То есть они не позволяли противнику так быстро продвигаться вперед. Ему приходилось идти на обходные пути. Для чего требовалось большее количество времени, поэтому наступление немецкое шло не так быстро", - пояснила Мария Макарова.

Уже к 1942-му году было создано 18 отдельных электротехнических рот. А опыт уничтожения врага током был усовершенствован и успешно реализован на других фронтах, в решающих сражениях - под Ленинградом, Сталинградом и Курском.