Российский лидер Владимир Путин является наиболее приемлемой, по его мнению, политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и всего мира. Такое мнение выразил во вторник, 29 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Токаев назвал российского коллегу выдающимся государственным деятелем, который обладает необходимыми качествами для руководителя крупного государства со сложной историей и собственным пониманием стратегических целей, стоящих перед этой страной.

Казахстанский политик в присутствии главы правительства ФРГ, несмотря на антироссийский настрой Берлина, заявил, что "президент Путин как государственный деятель, как руководитель России — наиболее приемлемая политическая фигура", причем не только для собственного государства, но и для Европы, и для всего мира (цитаты по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что уровень доверия россиян своему президенту сейчас очень высок. Политик заявлял, что консолидация российского общества вокруг президента и Вооруженных сил, выполняющих задачи спецоперации, — это "говорящие показатели".

Тем временем помощник президента России Владимир Мединский рассказал, чем его поразил Владимир Путин. Как заявил Мединский, глава государства "разбирается в истории лучше многих из нас", причем "в некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов". При этом помощник президента отметил, что "человеком, который знает и понимает историю, сложно манипулировать".