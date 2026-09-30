Россия готова применить все средства, включая ядерные, для защиты Калининградской области от изоляции. Об этом предупредило российское посольство в Ирландии.

Дипломаты отреагировали на публикации о том, что НАТО готовит воздушную и морскую блокаду Калининграда и Калининградской области. Как подчеркивает дипмиссия, это не выдумка, а вопрос, вызывающий серьезную обеспокоенность России.

Безответственная и недальновидная европейская политическая элита играет в опасную игру — можно не сомневаться, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе и ядерное оружие, для защиты своей территории.

Враждебные действия альянса повышают риски вооруженного столкновения с вероятностью нанесения Россией упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах альянса уже на ранней стадии конфликта, цитирует сообщение посольства ТАСС.

Депутат законодательного собрания Калининградской области, зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку Евгений Мишин рассказал, что регион предлагает долгосрочную программу взаимной безопасности и для стран Европы, и для себя. При этом "каждый, кто несет ответственность за свои слова, говоря что-то военизированное, агрессивное в сторону Калининградской области, должен четко давать себе отчет, что каждое такое действие, высказывание, будет иметь ответ".

Председатель регионального заксобрания Андрей Кропоткин, в свою очередь, подчеркивал: Россия официально довела до НАТО позицию по недопустимости агрессии против Калининграда. Подействует ли это отрезвляюще — покажут дальнейшие действия западных соседей нашего государства и руководства НАТО, однако чем меньше в таких вопросах недосказанности, тем меньше риск опасной эскалации.