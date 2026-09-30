Останки погибших моряков извлекли с судна "Триумф" на Камчатке

Следователи провели осмотр судна "Триумф", пожар на котором продолжался несколько дней подряд.

На корабле нашли останки людей. Их извлекли и отправили на экспертизу, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В настоящий момент следователи рассматривают три версии пожара:

- сбой в работе судового электрооборудования;

- несоблюдение экипажем правил пожарной безопасности;

- нарушение правил технической эксплуатации судна.

25 сентября на сейнере "Триумф" у южного побережья Камчатки произошел пожар. 29 членов экипажа эвакуировались на спасательных плотах. Четверых госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии. Четверо пропали без вести, среди них трое студентов, проходивших на судне практику.