ВС России поразили подразделения рейнджерского полка ССО Украины

ВС России уничтожили пункт дислокации рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины.

Подразделение располагалось недалеко от населенного пункта Ивановка в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Уничтожен пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка ССО Украины", - сообщил собеседник агентства.

Российская армия использовала ракетный удар. ВСУ понесли потери в том числе среди сержантского состава.

Накануне ВСУ безуспешно пытались прорвать кольцо окружения в районе Нефедовки в Харьковской области.