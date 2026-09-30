ВС России поразили подразделения рейнджерского полка ССО Украины

ВС России уничтожили пункт дислокации рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО) Украины.
Подразделение располагалось недалеко от населенного пункта Ивановка в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Уничтожен пункт дислокации подразделения 6-го отдельного рейнджерского полка ССО Украины", - сообщил собеседник агентства.
Российская армия использовала ракетный удар. ВСУ понесли потери в том числе среди сержантского состава.
Накануне ВСУ безуспешно пытались прорвать кольцо окружения в районе Нефедовки в Харьковской области.