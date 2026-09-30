"Мы так решили": Диброва рассказала о свадьбе с Товстиком

Летом 2025 года на Рублевке разгорелся скандал. Жена телеведущего Дмитрия Диброва ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Миллиардер ради Полины оставил жену Елену и шестерых детей. Шоумен с пониманием отнесся к решению супруги и не стал препятствовать разводу.

Теперь же в Сети ходят слухи о скорой свадьбе Полины и Романа. Поводом для разговоров послужил подарок, который преподнес возлюбленный бизнесмен. Товстик вручил Дибровой кольцо, и Полина вышла в нем в свет.

Однако сама рыжеволосая красавица утверждает, что ни о какой помолвке пока и речи не идет. "На самом деле, мы на этот счёт уже развлекаемся. Все ждут, но вот мы так решили поступить", - заявила Полина.

Диброва рассказала о свадьбе. По ее словам, о замужестве она не думает и туда не торопится. Полина наслаждается своей жизнью прямо сейчас, а во всем, что касается замужества и предложения, полностью доверяет своему избраннику, передает Super.

Ранее психолог Вероника Степанова высказала мнение, что Диброва после скандального развода хоть и демонстрирует идиллию в отношениях с бизнесменом, но далеко не все верят в долговечность этого союза.

По мнению психолога, за годы семейной жизни с Еленой Роман привык к свободе и разнообразию в интимном плане, Полина же более консервативна в этом вопросе. Степанова уверена, что такие разногласия и погубят отношения.

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