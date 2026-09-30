Названы сроки оказания медицинской помощи по ОМС

Время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) не должно превышать 24 часа с момента обращения. Об этом рассказала в среду, 30 сентября, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как уточнила омбудсмен, неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов, а консультацию врача-специалиста предписывается обеспечить пациенту в течение 14 рабочих дней.

Аналогичный двухнедельный срок установлен для проведения многих исследований при первичной помощи: лабораторная диагностика, рентген, маммография, УЗИ, МРТ, КТ.

В течение тех же 14 дней надлежит оказывать плановую специализированную помощь, в том числе проводить госпитализацию, цитирует Лантратову ТАСС.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что учреждения здравоохранения пересматривают подход к нормированию времени, которое отводится на прием пациентов. По словам главы Минздрава, всем известный норматив в 15 минут, которые отводятся на прием одного пациента, — это не более чем усредненный показатель.

Тем временем директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова (НМИЦ эндокринологии) Министерства здравоохранения России, академик РАН Наталья Мокрышева перечислила скрытые массовые болезни россиян. Эксперт подчеркивала, что практически половина людей, страдающих такими патологиями, и не подозревают о состоянии своего здоровья.