"Я уверен, что я все вымолю": Николай Басков рассказал о боли, которую скрывает почти 25 лет

15 октября Николай Басков отметит круглую дату. "Натуральному блондину" исполнится 50 лет. По такому поводу "золотой голос России" дал откровенное интервью.

Николай Басков считается одним из самых успешных и востребованных отечественных артистов. Кроме того, певец невероятно популярен в качестве тамады на частных мероприятиях. Сам исполнитель невероятно счастлив в своей творческой судьбе.

А вот о личной жизни певец предпочитает не распространяться. Несмотря на то, что Николай Басков утверждает, что у него нет проблем в отношениях, есть нечто, что приносит ему боль.

"Что касается семьи, это отдельный разговор. Придет время, и люди поймут, почему я до сих пор не женился. У каждого есть определенные непростые ситуации. Люди мечтают иногда и о детях, и найти человека, с которым тебе хорошо и физически, и эмоционально. Но есть нюансы. Это, наверное, испытание, которое я должен преодолеть", - туманно сообщил артист.

"Золотой голос России" напомнил, что был женат, что состоял в отношениях с "очень красивыми, достойными девушками". "Придет время, вскроются некоторые факты, и всем станет многое понятно о той боли, которая на протяжении почти 25 лет присутствует в моей жизни... Это ситуация, с которой я живу. Я уверен, что я все вымолю", - заявил Басков "КП".

Он пообещал, что придет время, когда он сможет этим поделиться, а также интригующе выразил надежду, что многие люди, которые находятся в аналогичной ситуации, "поймут, что нельзя опускать руки". "Натуральный блондин" признал, что у него есть драма в жизни, о которой он пока не может рассказать.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>