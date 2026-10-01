На актерской карьере Меган Маркл поставили точку: заговорил очень влиятельный человек из Голливуда

Один из самых влиятельных людей Голливуда Ари Эмануэль, исполнительный председатель WME Group, подтвердил, что его агентство отказалось от сотрудничества с Меган Маркл. Это означает, что на карьере герцогини в кино поставлена точка.

Агентство без лишней огласки рассталось с Маркл в 2025 году. Ари признался, что испытывает облегчение оттого, что ему больше не приходится искать для Меган новые карьерные возможности.

Эмануэль дал интервью британской The Sunday Times. Когда его спросили, каким он видит дальнейшее развитие карьеры Маркл после того, как в прошлом году их пути разошлись, Ари ответил предельно прямо: "И вот что прекрасно: мне больше не нужно об этом думать".

Маркл подписала контракт с WME в апреле 2023 года, получив в своё распоряжение чрезвычайно влиятельную команду, в которую входили сам Эмануэль, старший партнёр по работе с талантами Брэд Слейтер и многолетний агент Серены Уильямс Джилл Смоллер.

Перед голливудскими тяжеловесами была поставлена задача придать мощный импульс карьере Маркл после её ухода из королевской семьи — посредством производства кино- и телепроектов, прибыльных партнёрств с брендами и различных бизнес-проектов. Кроме того, агентство представляло интересы Archewell — компании по созданию контента, которую Меган основала вместе со своим мужем, принцем Гарри.

В феврале 2025 года появились сообщения о том, что WME прекратило сотрудничество с Маркл, однако в то время агентство опровергло эту информацию в комментарии Page Six.

Источник издания утверждал, что напряжённость резко усилилась вскоре после рождественских и новогодних праздников, в январе 2024 года, когда у Маркл якобы произошла "вспышка гнева": она потребовала организовать встречу и "ожидала презентаций и планов", в которых её дальнейшие шаги были бы подробно изложены в виде наглядной презентации со слайдами.

Как сообщается, этот конфликт спровоцировал спор, который в итоге стал переломным моментом. "С Ари было достаточно. Он больше не хотел иметь с ней дела", — заявил источник.

В марте издание Variety сообщило, что Netflix "покончил" с Сассекскими, сославшись на нескольких сотрудников компании, которые описали ситуацию за кулисами как характеризующуюся "плохой коммуникацией".

Источники также утверждали, что во время видеоконференций в Zoom с командами Netflix Маркл могла надолго "исчезать" из разговора. Как утверждается, позднее сотрудникам Netflix, включая представителей отдела маркетинга, сообщали, что её внезапное отсутствие было связано с тем, что её задело что-то, сказанное во время встречи.