По всей стране отмечают День воссоединения новых регионов с Россией

Важная дата в истории нашей страны. Сегодня День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с исторической Родиной. Праздничные мероприятия сегодня не только в Донбассе и Новороссии - акции и флешмобы проходят по всей стране.

Четыре года назад жители новых регионов в ходе референдумов сделали судьбоносный выбор - быть вместе со своим Отечеством. А государство поставило масштабную задачу - восстановить потенциал этих территорий, повысить уровень жизни.

Уже возведено и отремонтировано более 25 тысяч объектов - домов, школ, больниц, спорткомплексов. Обновляются энергетическая система, ЖКХ, транспортная сеть. Помощь оказывают все регионы большой страны.