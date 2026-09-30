Собянин рассказал об участии столичных педагогов в конкурсах профмастерства

Москва окажет поддержку учителям, которые участвуют в конкурсах и смотрах профессионального мастерства. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, для педагогов это важный инструмент роста.

И одна из задач городских властей - чтобы в этих конкурсах было как можно больше участников. Сейчас в системе столичного образования трудятся 54 тысячи учителей.

В этом году конкурс "Педагоги года Москвы" прошел уже в 36-й раз. Победителями стали учителя русского языка, физики, психолог, логопед. Лауреаты будут представлять город на всероссийских конкурсах.