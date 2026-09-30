Спасенные в Крыму спелеологи рассказали, пойдут ли снова в пещеры

Четверо туристов, которые накануне потерялись в Красной пещере в Крыму, найдены. Группа отправилась по маршруту еще 28 сентября. Когда спелеологи не вышли на связь, начались поиски. Они продолжались 17 часов.

Уставшие, замерзшие, но живые. Туристов-спелеологов эвакуировали из Красной пещеры. Вместо 7 часов они провели под землей почти 37.

Трое мужчин – экскурсоводы Красной пещеры, вместе с ними девушка. Люди с опытом и чувством юмора. Когда поняли, что не могут найти проход, стали поочередно исследовать лабиринты. Удалось даже поспать.

Группа туристов отправилась по маршруту из Голубиной пещеры в Красную еще 28 сентября. Заранее предупредили администрацию природного парка. Когда спелеологи не вышли на связь, начались поиски. Спасатели обследовали почти 10 километров ходов. Двигались с двух сторон.

Поисковые работы велись почти 17 часов, из них более 12 спасатели провели под землей. И обнаружили туристов уже в Красной пещере в одном из многочисленных лабиринтов.

В полной темноте, в условиях повышенной влажности, преодолевая завалы и водные преграды, спасатели обследовали почти 10 километров ходов. Даже протянули проводную связь на отдельных участках, чтобы координировать поиски.

Несмотря на происшествие, часть туристов готовы снова пройти по этому экстремальному маршруту. Впрочем, старший группы и самый опытный спелеолог Владимир Решетнев другого мнения.

Спелеологов обогрели и накормили. После осмотра медики заключили, что состояние туристов удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась.