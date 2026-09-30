Книжная лавка писателей на Кузнецком мосту вернулась в обновленном виде

Важное событие в культурной жизни столицы. Книжная лавка писателей вернулась на свое историческое место в центре Москвы. Обновленный магазин открылся на Кузнецком мосту, где находился с конца сороковых до девяностых годов. А впервые книгами в этом здании стали торговать еще во времена Екатерины II.

Оформители создали современное пространство. Стеллажи высотой в два этажа. Интерьер с элементами, напоминающими своды Кузнецкого моста. Есть зона для чтения и отдыха. Магазин обещает стать местом притяжения для всех любителей литературы. Здесь будут проходить поэтические и музыкальные вечера, лекции и встречи с писателями.