Зрители ТВЦ продолжают собирают средства на лечение 12-летней Саши Федченко

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летней Саши Федченко. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более 4-х миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё 844 тысячи рублей. У девочки острый лимфобластный лейкоз. После тяжелого курса химиотерапии наступила ремиссия - но у Саши стали разрушаться кости, и она не могла ходить из-за сильнейшей грибковой инфекции. Чтобы победить смертельный недуг и снова не оказаться в инвалидном кресле, срочно нужны эффективные, но очень дорогие препараты. Их стоимость - почти пять миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!