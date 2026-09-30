Загадочный радиосигнал из космоса привлек внимание ученых со всего мира

Научный мир взбудоражен новой потенциальной сенсацией. Внимание ученых привлек таинственный радиосигнал из космоса. Особая интрига в том, что он пришел из системы, где есть планета в зоне обитаемости. Другими словами, там возможна жизнь. С помощью специальных алгоритмов астрономы пытаются установить точный источник сигнала. Каков шанс, что это послание от внеземной цивилизации?

Узкополосный радиосигнал из системы К2 - 155 заставил многих астрономов взбодриться. Красный карлик, расположенный на расстоянии 238 световых лет от Земли, "заговорил". Именно это утверждают ученые Пекинского педагогического университета, которые получили странный и тревожный сигнал с помощью гигантского радиотелескопа FAST.

Этот "говорящий" карлик давно под пристальным взглядом земных астрономов - вокруг него вращается планета в так называемой - "зоне обитаемости". Небесное тело еще называют "супер-Землёй" - из-за того, что на поверхности возможно наличие жидкой воды. И именно от неё был якобы отражен полученный сигнал.

"В данном случае вокруг этой звезды - а это красный карлик, он достаточно слабенький, слабенькая звезда, светит в основном, если мы видим в диапазоне в красном цвете - и там обнаружено три планеты. И одна из них, как раз самая удалённая, как раз находится в зоне обитаемости", - рассказал Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук.

Какой бы комфортной ни была эта зона, желание с нами общаться у её возможных обитателей - под вопросом. Да, некоторые исследователи надеются, что в системе К2-155 можно найти следы деятельности технологической цивилизации. Но вот сам полученный сигнал - очень подозрительный. Специалисты говорят: уж больно узкий спектр для таких космических расстояний. Например, чтобы земляне отправили вменяемое послание на более-менее приличное расстояние, и оно не рассеялось в фоновом радиоизлучении галактики и космических шумах, нужно аккумулировать всю энергию Солнца.

Сотрудникам Пекинского педуниверситета о Нобелевке мечтать пока рано. Сообщения об обнаруженных экзопланетах и странных радиосигналах приходят из разных стран с завидной регулярностью. Жаль, что ни одна попытка вступить в контакт не подтвердилась. Либо мы не можем эти послания прочитать. Либо попросту никому во Вселенной не интересны. Пока.