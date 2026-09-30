"Это вспышка чувств": Наташа Королева и Стас Михайлов предстали вместе после новости о расставании певца с женой

На днях супруга певца Стаса Михайлова Инна сообщила, что они больше не вместе. А теперь артист предстал вместе с Наташей Королевой.

О том, что они расстались, Инна Михайлова объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Кроме того, она назвала супруга "человеком-фейком" и подчеркнула, что к нынешнему образу Стаса Михайлова не имеет никакого отношения. А позднее Инна уточнила, что "измен не было".

В близком кругу поговаривают, что отношения просто изжили себя. Другие же утверждают, что Инна не смогла смириться с тем, что Стас "начал выходить из-под контроля". Дело в том, что недавно он сменил команду, с которой работает. По слухам, Инне новый состав не понравился.

А тут Наташа Королева в своем блоге предстала в обнимку со Стасом Михайловым. Она отметила, что они "долго шли" к дуэту. "История, которую мы рассказываем в песне, может случиться с каждым. Тайна двух людей, о которой… "никто не знает, знали только мы" - это вспышка чувств, которая оставляет в памяти особенное воспоминание и неповторимый трепет в душе. Это как раз то, что в народе называется любовь!!!" - сообщила певица, анонсируя новую песню.

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Михайлов и Королева не только представили композицию, но и уже записали на нее клип. В видео артисты позируют вместе. Поклонники в Сети рассыпались в комплиментах, отметив, что Наташа и Стас смотрятся очень гармонично. "Какая химия между Вами! Вы даже похожи. Очень красивая пара", "Какие красивые оба", "Вы классные", "Шикарные", "Хочется вновь и вновь смотреть на вас. Ну какие вы красивые", - высказались фанаты в Сети.

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