Российские бойцы нанесли очередной массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам на Украине.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, в результате ударов в ночь на среду, 30 сентября, поражен коммуникационный центр в Киеве.

Мишенями для ВС России стали объекты энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающие военное производство, а также инфраструктура порта Измаил.

Ранее украинский политолог Олег Соскин заявил, что западные партнеры бросили Украину на фоне ударов ВС России по Киеву. По словам экс-помощника бывшего президента Украины Леонида Кучмы, "никаких ракет никто не дал", невзирая на все просьбы киевского режима: "Оружия нет, денег нет, вообще ничего нет. Все Украину бросили". При этом эксперт охарактеризовал ситуацию в стране как трагическую и "практически полное разрушение".

Между тем бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский сделает всё, чтобы конфликт продолжился, хотя "любому очевидно, что за зиму всю инфраструктуру Украины будут методично разрушать", а сама страна "разваливается" (цитаты по РИА Новости).