Москвичам назвали сроки прихода климатической зимы

Климатическая зима в Москве может начаться позже обычного из-за глобального потепления. Об этом рассказал в среду, 30 сентября, начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Климатическая зима — это период, когда среднесуточная температура не превышает ноль градусов. Как уточнил специалист, как правило, это происходит в столичном регионе в середине ноября.

Однако 2026 год сулит новый погодный сюрприз: из-за глобального потепления начало зимы сдвигается на более поздние сроки и может запоздать, цитирует Терешонка ТАСС.

Ранее директор Гидрометцентра России Юрий Симонов заявил, что нельзя исключать, что в Москве и Подмосковье предстоящая зима окажется такой же снежной, как предшествовавшая, когда в столичном регионе вырастали почти метровые сугробы. Однако климатолог Алексей Карнаухов, в свою очередь, допустил, что климатическое явление Эль-Ниньо может проявиться в России в виде теплой и малоснежной зимы.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что в будущем можно будет ожидать еще более резкие перепады температуры, чем в наши дни. В частности, эксперт назвал совершенно нормальной "апрельскую зиму" для европейской части России.