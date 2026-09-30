ФАС отчиталась о принятых мерах на рынке топлива

Федеральная антимонопольная служба в 2026 году возбудила 58 дел по признакам нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке и выдала 91 предупреждение.

Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизельное топливо, передает агентство "Прайм".

Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка, говорится в сообщении.

Ранее в правительстве заявили, что необходимо повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов для превентивного реагирования на изменения спроса и предложения.