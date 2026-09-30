Летевший в Израиль пассажирский самолет подал сигнал о возможном захвате

Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Предварительно, речь идет о захвате воздушного судна.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Flydubai, выполнял рейс из ОАЭ в Израиль. Согласно сервису FlightRadar, пролетая над Саудовской Аравией, борт подал сигнал бедствий, изменил траекторию, а потом пропал с радаров.

На борту могут находиться 150 человек.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны Израэль Кац созвали срочное совещание.

Израиль поднял в небо истребители. Ожидается, что через несколько минут самолет приземлится в Саудовской Аравии, пишут СМИ.