В Нижнем Новгороде раскрыли схему с поддельными документами для беженцев

Сотрудники ФСБ пресекли в Нижегородской области производство поддельных документов, предназначенных для получения статуса беженца релокантами.

Задержан россиянин 1997 года рождения .Ему предъявлено обвинение по статье "Изготовление в целях использования и сбыт поддельных бланков". Дело направлено в суд, отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

ФСБ установила, что молодой человек за деньги изготавливал поддельные документы о политическом преследовании релокантов с символикой российских госорганов. Эти "документы" он отправил своему заказчику почтой в Нью-Йорк для дальнейшего использования с целью получения статуса политического беженца.

В ходе обысков у задержанного изъяли более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.