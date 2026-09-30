Влиятельный мужчина не смолчал о том, чем на самом деле занимается Волочкова

Анастасия Волочкова кичится своим шпагатом, на любую критикую она широко раздвигает ноги, и требует оппонента повторить. А после с гордостью объявляет, что она — уникальная артистка, и ее заслуг никому не переплюнуть.

Однако народ искренне не понимает, чем же сейчас занимается балерина. Шпагатами она вряд ли может себя прокормить. Благотворительные спектакли, по признанию самой Волочковой, денег не приносят. За последние несколько лет Анастасия стала героиней множества скандалов, а о ее заслугах, как артистки давно ничего не слышно.

То звезда балета присела под елочкой, то быстро захмелела на интервью. Постыдное поведение Волочковой довело до того, что на нее обратил внимание исполнитель старой закалки. Очень влиятельный артист пристыдил экс-приму Большого театра.

Танцовщица сегодня ничего из себя не представляет, жестко объявил Юрий Лоза. Даже ее заслуги перед балетом музыкант назвал пустым пшиком. По мнению звезды эстрады, бесконечные откровенные шпагаты Анастасии вызывают лишь испанский стыд. Лоза убежден, что основное занятие Волочковой сегодня — это хайп на себе самой.

"Я не думаю, что сесть на шпагат — это что-то создать. Кроме понтов и популярзации себя любимой, это больше ничего не создает. Это ни уму ни сердцу ни мне, ни вам, ни кому-либо. Это только для нее. Сейчас кто она?" — уверен артист.