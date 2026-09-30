Определился фаворит в борьбе за пост генерального секретаря ООН

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспан получила больше всего голосов поддержки по итогам четвертого предварительного голосования по кандидатурам на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Как пишет Reuters, в поддержку Гринспан высказались 10 членов Совета Безопасности ООН, где проводилось голосование.

Кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт и директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси получили по восемь голосов в поддержку, причем против кандидатуры Родригес-Биркетт высказались шесть делегаций, а Гросси — семь.

Окончательное решение о новом генсеке ООН должно быть принято до конца 2026 года, поскольку 31 декабря истекает срок полномочий занимающего сейчас этот пост Антониу Гутерриша.

Ранее сообщалось, что следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций впервые за время существования этого формата может стать женщина. Одним из наиболее вероятных претендентов на пост генсека ООН из женщин называют бывшего руководителя правительства Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в России поддерживают кандидатуру нынешнего главы МАГАТЭ аргентинца Рафаэля Гросси на пост генерального секретаря ООН, поскольку высоко ценит взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии.