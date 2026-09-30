Подравшиеся пилоты израильского самолета оказались из России и Украины

Появились подробности инцидента, который произошел на борту самолета авиакомпании FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Конфликт между членами экипажа, переросший в потасовку, привел к подаче сигнала о незаконном вмешательстве и вынужденной посадке лайнера на территории Саудовской Аравии.

Рейс FZ1073 вылетел из Дубая в 6:55 утра. По данным израильского издания Channel 12, в кабине воздушного судна возник конфликт между двумя пилотами, один из которых является гражданином России, а другой — гражданином Украины. Словесная перепалка переросла в драку с якобы применением холодного оружия. В ходе потасовки один из пилотов потерял сознание.

Во время драки самолет находился на высоте 4500 метров, лайнер управлялся в режиме автопилота, что позволило избежать авиакатастрофы.

Примерно за полтора часа до расчетного времени прибытия экипаж подал общий сигнал бедствия, а затем активировал код 7500. В международной авиационной практике этот код используется для обозначения незаконного вмешательства в управление воздушным судном, включая попытки угона. После активации сигнала тревоги самолет резко снизил высоту и начал кружить вблизи границы Иордании.

ВВС Израиля оперативно подняли в воздух истребители для контроля воздушного пространства. В результате Boeing-737 совершил экстренную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии.