"Папа не умер. Он просто пошел домой, мы тоже скоро будем там": Симоньян рассказала, что дети скучают по Кеосаяну

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября 2025 года сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября 2025 года в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали его в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее.

Даже после смерти Тиграна жизнь Маргариты строится вокруг него. Она посвящает любимому мужу книги, фильмы, программы и фестивали. Ни одно публичное выступление журналистки не обходится без упоминания Кеосаяна. Журналистка не представляет себя с другим мужчиной.

"Хотел бы Тигран, чтобы я еще раз полюбила? Это был бы номер, если бы Тигран этого захотел! Нет, Тигран бы этого точно не хотел. Он хотел бы, чтобы я была счастлива, чтобы вырастила наших детей. Но точно не хотел бы, чтобы я вышла замуж и привела им другого отца. Это совершенно точно! Тигран хотел бы, чтобы я помнила о нем всю жизнь, любила его всю жизнь и писала о нем книги", - категорично заявила Симоньян.

Маргарита постаралась сделать так, чтобы уход отца стал наименее травматичным для их троих детей. "Дети еще очень маленькие и очень верующие. Они говорят: „Папа не умер. Он просто пошел домой, мы тоже скоро будем там“. Это старшие так говорят, а младшие еще не успели к нему сильно привыкнуть. Скучаем, но нельзя быть эгоистами. Господь забрал нашего папу для себя и к себе. Мы пойдем тоже", - высказалась журналистка в программе "Новые русские сенсации".

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