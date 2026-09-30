Анастасия Ракова анонсировала финал Московского чемпионата "Абилимпикс — 2026"

С 5 по 9 октября в столице пройдет финал XII Московского чемпионата "Абилимпикс-2026" — масштабного конкурса профессионального мастерства для людей с особенностями здоровья. В этом году свои навыки продемонстрируют почти 900 участников, включая школьников, студентов колледжей и вузов, а также опытных специалистов. В числе конкурсантов — шесть ветеранов специальной военной операции.

Как сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за 12 лет конкурс стал эффективным инструментом интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в экономику города. Проект объединяет мастеров и ведущих работодателей, заинтересованных в квалифицированных кадрах. По итогам состязаний участники получают реальные предложения о стажировках и трудоустройстве в компаниях-партнерах.

Соревнования пройдут на 21 городской площадке. Впервые одной из них станет центр практического обучения "Профессии будущего" в районе Печатники. Конкурсантам предстоит показать мастерство в 65 компетенциях, 12 из которых являются новыми и максимально актуальными для современного рынка труда.

Программа чемпионата охватывает широкий спектр отраслей: от промышленного производства и информационных технологий до медицины, сферы услуг и креативных индустрий. Задания максимально приближены к реальным производственным задачам. Участники будут проектировать роботов, разрабатывать сайты, применять лазерные технологии, работать на современных станках и проводить лабораторные исследования.

Наибольший интерес среди конкурсантов вызывают такие направления, как столярное и слесарное дело, робототехника и управление беспилотными летательными аппаратами. Также сохраняется высокий спрос на креативные специальности, включая флористику и профессию художника-оформителя.

Оценивать работу участников будут более 300 экспертов, среди которых представители крупнейших работодателей страны: "Роскосмос медиа", производственный комплекс "Салют", научно-производственное объединение "Алмаз", аэропорт Домодедово, а также компании "Ашан" и "1С". Партнеры не только участвуют в разработке конкурсных заданий, но и лично наблюдают за профессиональными качествами кандидатов, их умением оперативно решать нестандартные задачи и сохранять концентрацию в условиях ограниченного времени.

По результатам московского финала будет сформирована сборная столицы, которая представит город на национальном первенстве. Оно пройдет с 31 октября по 3 ноября в выставочном комплексе "Тимирязев центр". Стоит отметить, что сборная Москвы традиционно занимает лидирующие позиции в общем медальном зачете среди всех регионов России.

За 12 лет проведения "Абилимпикса" в столице его участниками стали более девяти тысяч человек. Развитие системы профессиональной ориентации и поддержки занятости остается одним из приоритетных направлений социальной политики города. Подробную информацию о мерах поддержки, возможностях переобучения и помощи семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, можно найти на портале mos.ru в разделе, посвященном социальной поддержке и занятости населения.