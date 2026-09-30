В США запустят единую платформу госуслуг

Единая платформа госуслуг появится в США. Указ об этом подписал Дональд Трамп. Полноценно сайт заработает только в следующем году. Пока это лишь ассистент на базе искусственного интеллекта.

Ему можно задать вопрос и получить справочную информацию - например, ссылки на порталы федеральных ведомств. Отправить заявку или получить услугу нельзя.

У властей три месяца на то, чтобы разработать функционал, подключить все необходимые онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей. В России такая платформа существует и успешно работает уже более 15 лет.