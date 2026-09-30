Москвичам рассказали, когда начнется "коммунальная" осень

Так называемая коммунальная осень в Москве начнется во второй половине октября. Такое мнение высказал в среду, 30 сентября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В обиходе "коммунальной" обычно называют осеннюю погоду, когда среднесуточная температура воздуха опускается до восьми градусов тепла — при таких параметрах начинается отопительный сезон.

Метеоролог уточнил, что обычно "коммунальная" осень приходит в Москву приблизительно 6 октября. Однако пока столбики термометров показывают более высокие значения, поэтому "коммунальная" осень сдвинется на одну-две недели — на вторую половину октября.

В Московском регионе между тем уже фиксировали ночные заморозки. По словам Тишковца, в столице ощутимые заморозки ожидаются в ночь на воскресенье, 4 октября, когда температура воздуха опустится до минус трех градусов. После такой холодной ночи воздух днем прогреется лишь до 9-12 градусов, сообщает РИА Новости.

Ранее Тишковец рассказал, что блокирующий антициклон обеспечит жителей Московского региона самым устойчивым и продолжительным в этом сезоне бабьим летом. Природа преподнесет жителям Москвы и Московской области редкий подарок: в этом году совпадут золотая осень и так называемое старое бабье лето.